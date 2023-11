Cycle de projections Tilda Swinton — The Grand Budapest Hotel Maison Européenne de la Photographie Paris, 1 février 2024, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 20h40

.Public adolescents adultes. payant

Auditorium

Au tarif d’un billet d’entrée donnant également accès aux expositions.

Chaque premier jeudi du mois à partir de 19h, assistez à une projection du cycle autour de l’actrice Tilda Swinton, en écho à l’exposition de « Viviane Sassen — PHOSPHOR : Art & Fashion » présentée à la MEP – Maison Européenne de la Photographie.

The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, 1h 40min, 2014

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.

Tilda Swinton est une actrice et productrice britannique connue pour ses nombreuses collaborations avec des cinéastes internationaux tels que David Fincher, Wes Anderson, Jim Jarmusch, Bong Joon-ho et George Miller.

En 2018, Viviane Sassen a été invitée par le château de Versailles à réaliser une série de photographies. Durant six mois, l’artiste a eu accès au château de Versailles en dehors des horaires d’ouverture afin de se plonger dans les archives de l’histoire du bâtiment et de ses occupants. Elle réalise ainsi la série « Venus & Mercury », présentée sous forme de projection immersive au sein de l’exposition à la MEP. Pour cette vidéo, Sassen a demandé à l’actrice Tilda Swinton de lire en voix off les histoires secrètes du château écrites par l’écrivaine néerlandaise Marjolijn van Heemstra.

En écho à son travail et à sa collaboration avec l’actrice, la MEP propose un cycle de quatre films réalisés avec Tilda Swinton.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

The Grand Budapest Hotel