Une diététicienne et une éducatrice sportive spécialisée en activité adaptée vous invitent à échanger et expérimenter autour de l’alimentation et l’activité physique .

Le CCAS du Minihic sur Rance propose, en partenariat avec le CLIC et le Maison de la Nutrition et du Diabète, un cycle de prévention et d’accompagnement nutritionnel.

6 ateliers seront proposés du 8 novembre au 13 décembre, encadrés par une diététicienne et une éducatrice sportive spécialisée en activité physique.

Ces ateliers sont ouverts à tous, sans condition d’âge. La participation de 12€ sera prise en charge par le CCAS pour les Minihicois.

Déroulé et contenu des ateliers nutritionnels : 12 participants par cycle. 1 cycle se compose de 6 rencontres à 8 à 15 jours d’intervalle entre chaque séance.

Rencontre n3 le lundi 22 novembre de 14h à 15h30 : 1h30 Temps d’échange avec la diététicienne sur une thématique en rapport avec l’alimentation, proposée au préalable par les participants et /ou la diététicienne en fonction des attentes et des besoins. Choix ensemble des ingrédients pour la 6ème et dernière rencontre.

mairie.minihic@wanadoo.fr +33 2 99 88 56 15

