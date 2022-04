Cycle de performances musicales / Ensemble Variances le SHED, 14 mai 2022 18:30, Notre-Dame-de-Bondeville.

Nuit des musées Cycle de performances musicales / Ensemble Variances le SHED Samedi 14 mai, 18h30 Tout public

À l’occasion des vernissages au SHED et à l’Académie

L’ensemble Variances, (musique contemporaine et expérimentale), proposera un cycle de concerts-performances en lien et à l’occasion d’un double vernissage :

– “PAINT, PAINTING, PAINTERS”, exposition des oeuvres de la collection du FRAC Normandie/Rouen au SHED (Notre-Dame de Bondeville) ;

– “GASIOROWSKI, C’EST TOUT”, exposition monographique inédite de Gérard Gasiorowski à l’Académie (Maromme).

Le SHED est un centre indépendant dédié à l’art contemporain, situé près de Rouen. Il a été créé par un groupe d’artistes et de curateurs en septembre 2015.

Il s’est donné pour objectifs, d’une part, de soutenir et accompagner l’expérimentation dans le champ de l’art contemporain et, d’autre part, de faire connaître, partager et comprendre la création d’aujourd’hui. Pour cela, le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie (CAC) organise des résidences d’artistes et des expositions à travers une programmation, qui se développe également hors-les-murs.

Transport en commun : T2 – arrêt Victor Schoelcher (terminus), F4 – arrêt Artois.

12 rue de l’abbaye, 76960 Notre-Dame de Bondeville 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Normandie