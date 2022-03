Cycle de performances musicales / Ensemble Variances le SHED Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Cycle de performances musicales / Ensemble Variances le SHED, 14 mai 2022, Notre-Dame-de-Bondeville. Cycle de performances musicales / Ensemble Variances

le SHED, le samedi 14 mai à 18:30

L’ensemble Variances, (musique contemporaine et expérimentale), proposera un cycle de concerts-performances en lien et à l’occasion d’un double vernissage : – “PAINT, PAINTING, PAINTERS”, exposition des oeuvres de la collection du FRAC Normandie/Rouen au SHED (Notre-Dame de Bondeville) ; – “UN SUICIDE PICTURAL”, exposition monographique inédite de Gérard Gasiorowski à l’Académie (Maromme).

Tout public

À l’occasion des vernissages au SHED et à l’Académie le SHED 12 rue de l’abbaye, 76960 Notre-Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu le SHED Adresse 12 rue de l'abbaye, 76960 Notre-Dame de Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville lieuville le SHED Notre-Dame-de-Bondeville Departement Seine-Maritime

le SHED Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-bondeville/

Cycle de performances musicales / Ensemble Variances le SHED 2022-05-14 was last modified: by Cycle de performances musicales / Ensemble Variances le SHED le SHED 14 mai 2022 Le SHED Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime