2023-04-01 20:30:00 – 2023-04-01 21:45:00

Drôme Le Poët-Laval EUR Oeuvres de : FOURCHOTTE –FAURÉ –CRAS – RAVEL – LOEFFLER

Musiciens :

Jérôme GRANJON, piano

Saskia LETHIEC, violon

Pierre Olivier QUEYRAS, violon

Vinciane BERANGER, alto

classicarpa26@orange.fr +33 6 79 72 93 95 http://www.classicara.com/

