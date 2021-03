Barcelone Librairie Jaimes Barcelone Cycle de littérature haïtienne : Ochan pou Ayiti! « La belle amour humaine » de Lyonel Trouillot Librairie Jaimes Barcelone Catégorie d’évènement: Barcelone

Cycle de littérature haïtienne : Ochan pou Ayiti! « La belle amour humaine » de Lyonel Trouillot Librairie Jaimes, 5 mars 2021-5 mars 2021, Barcelone. Cycle de littérature haïtienne : Ochan pou Ayiti! « La belle amour humaine » de Lyonel Trouillot

Librairie Jaimes, le vendredi 5 mars à 18:30

« Anaïs, jeune occidentale en quête de sens, débarque à Haïti pour reconstituer le fil de son histoire familiale. Aidée de Thomas, guide touristique patenté, elle découvre vite que, dans ce pays à l’histoire douloureuse, mystères intimes et événements historiques ne font qu’un. Dans un style aussi précis qu’élégant, ce roman de la filiation lie désir de comprendre et soif de justice. »

À dix ans du ravageur séisme qui a marqué les mentalités avec un avant et un après, ce pays qu’on n’entend parler ici que lorsqu’il y a des catastrophes naturelles ou humaines a pourtant une richesse culturelle très vivante, prolifique et méconnue. Ochan pou Ayiti est un hommage.

10€, sur inscription

Par Mireia Porta, traductrice et spécialiste de la littérature haïtienne Librairie Jaimes valència 318, 08009 Barcelone Barcelone Sant Martí

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T18:30:00 2021-03-05T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Barcelone Autres Lieu Librairie Jaimes Adresse valència 318, 08009 Barcelone Ville Barcelone