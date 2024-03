Cycle de films : Une mémoire inquiète. Présences du passé juif dans le cinéma d’Europe centrale Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, mardi 5 mars 2024.

Cycle de films : Une mémoire inquiète. Présences du passé juif dans le cinéma d’Europe centrale Six jours de projections de films hongrois, polonais et tchécoslovaques, pour explorer la manière dont le passé juif a hanté l’imaginaire de ces trois « démocraties populaires » au lendemain de la Shoah Mardi 5 mars, 19h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Une mémoire inquiète. Présences du passé juif dans le cinéma d’Europe centrale. Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie (1945-1967)

Du 5 au 12 mars 2024

Films, débats, colloque

Dans les films produits au lendemain de la Seconde guerre mondiale en Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie, la représentation du fait juif relève d’une trace troublante, à la fois ignorée et indélébile.

Grâce à la découverte d’œuvres jusqu’ici inaccessibles et à des recherches récentes, ce programme comprenant vingt courts et longs métrages, réalisés par des cinéastes majeurs (Aleksander Ford, Ján Kadár, Alfréd Radok, István Szabó), questionne la façon dont le passé juif hante l’imaginaire de ces trois «démocraties populaires», où la présence juive fut considérable.

Avec notamment « La Vérité n’a pas de frontière » d’Aleksander Ford (1948); « La Longue route » d’Alfréd Radok (1949); « La Passagère » d’Andrzej Munk (1963); « Le Miroir aux alouettes » de Ján Kadár et Elmar Klos (1965); « Père » d’István Szabó (1966).

Programme conçu par Mathieu Lericq, chercheur à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, spécialiste du cinéma d’Europe centrale.

Programme complet sur mahj.org

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

