Cycle de découverte de l'astronomie avec Pascal Chambraud, ancien professeur et passionné d'astronomie. Premier rendez-vous : le système solaire – point sur nos connaissances, avant d'entamer une visite de ce petit coin de l'Univers qu'est notre Système solaire – samedi 18 mars 20h30. Deuxième rendez-vous : Laniakea, notre galaxie et sa grande banlieue. Laniakea (« horizon céleste immense » en hawaïen) est le nom donné au superamas de galaxies auquel appartient notre Voie lactée – samedi 15 avril 16h30. Troisième rendez-vous : L'Univers et au-delà… Quelle est la structure de l'Univers à la lumière des dernières découvertes ? Quels sont les liens entre les grands objets célestes ? Présentation suivie d'observations au télescope…si le ciel le permet – mercredi 17 mai 21h15. Pratique : à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche – inscription conseillée. lepassage@remalardenperche.fr +33 2 33 83 65 93 https://remalardenperche.fr/lepassage/

