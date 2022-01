Cycle de Conférences sur Saint Augustin « Un ami contemporain qui me parle » Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cycle de Conférences sur Saint Augustin « Un ami contemporain qui me parle » Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, 5 décembre 2019, Paris. Cycle de Conférences sur Saint Augustin « Un ami contemporain qui me parle »

du jeudi 5 décembre 2019 au jeudi 6 février 2020 à Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy

* Aujourd’hui la parole : Le Père Norbert Hennique, ancien professeur de théologie au séminaire de Paris, présentera Saint Augustin lors de 5 soirées exceptionnelles dans l’église de 20h30 à 22h. Contact : Patrick Maunand : patrick.maunand@orange.fr

Entrée libre

Conférences sur Saint Augustin: 5 soirées exceptionnelles dans l’église Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-05T20:30:00 2019-12-05T22:00:00;2020-02-06T20:30:00 2020-02-06T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Adresse 88 rue de l'Assomption, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris

Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cycle de Conférences sur Saint Augustin « Un ami contemporain qui me parle » Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 2019-12-05 was last modified: by Cycle de Conférences sur Saint Augustin « Un ami contemporain qui me parle » Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy 5 décembre 2019 Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris Paris

Paris