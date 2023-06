Cet évènement est passé Cycle de conférences : Sarah Bernhardt, icône de la Belle Époque Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cycle de conférences : Sarah Bernhardt, icône de la Belle Époque Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris, 14 avril 2023, Paris. Du vendredi 14 avril 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

vendredi

de 12h30 à 14h00

.Tout public. gratuit dans la limite des places disponibles Du 14 avril au 30 juin, le Comité d’histoire de la Ville de Paris et le Petit Palais proposent un cycle de conférences sur Sarah Bernhardt comme icône de la Belle Époque. Personnalité mythique à la longévité exceptionnelle,

comédienne, directrice du théâtre de la Renaissance puis de celui de la Ville,

écrivaine, sculptrice ; Sarah Bernhardt fut l’une des premières stars

internationales. Ses extravagances, ses tournées dans le monde, le soin qu’elle

a apporté à son image ont contribué à la réputation de celle que l’on a parfois

surnommée « la Divine ». Actrice à la « voix d’or » formée au Conservatoire,

elle interpréta le répertoire classique comme Victor Hugo, Victorien Sardou ou

Edmond Rostand. Sur les scènes de la Comédie-Française ou de l’Odéon, elle a forgé son mythe. À l’occasion de l’exposition Sarah Bernhardt, et la femme créa la star présentée au Petit Palais du 14 avril au 27 août 2023, le Comité d’histoire propose un cycle de six conférences conçu par Jean-Claude Yon, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, consacré à Sarah Bernhardt, icône de la Belle Époque. • 14 avril De la reine de Ruy Blas à l’Aiglon : Sarah Bernhardt en scène par Joël Huthwohl, directeur du département des arts du spectacle, Bibliothèque nationale de France. . 26 mai La muse de deux hommes : Sarah inspiratrice de Sardou et de Rostand par Guy Ducrey, professeur de littérature comparée, université de Strasbourg. • 2 juin Les théâtres parisiens de Sarah Bernhardt par Jean-Claude Yon, directeur d’études, École pratique des Hautes Études. . 16 juin Sarah Bernhardt et Réjane, la rencontre de deux étoiles par Aude Ginestet, docteure en histoire, université Paris Sciences & Lettres – École nationale des chartes. . 23 juin Sarah Bernhardt, actrice engagée ? par Sophie Lucet, maîtresse de conférences en littérature et arts du spectacle, université Paris-Cité. . 30 juin Sarah Bernhardt et la Comédie-Française par Agathe Sanjuan, conservatrice archiviste, Comédie-Française. Recevez la newsletter mensuelle du Comité d’histoire de la Ville de ParisDécouvrez le programme complet des conférences de février à juin 2023

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/ https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire

CC0 Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Adresse 2 avenue Winston-Churchill Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

Petit Palais - Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/