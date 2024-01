Cycle de conférences pour la journée mondiale des intelligences animales à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de à

.Tout public. gratuit

Découvrir les secrets du monde animalier à travers l’imaginaire d’Alice au pays des merveilles et assister à un procès de genre inédit où des animaux sont appelés à la barre pour plaider leur cause et tenter d’être sauvés par l’espèce humaine, déconstruire les idées reçues sur l’espèce animale avec humour….

Science et prise de conscience de façon ludique, c’est le nouveau cycle de conférences passionnantes proposées à l’occasion de la 6ème édition de la Journée mondiale des intelligences animales, le samedi 3 février prochain, à la Cité des sciences et de l’industrie.

Organisée et animée par Yolaine de la Bigne, journaliste et autrice spécialisée dans la question des intelligences animales, l’objectif de cette journée est de réunir des spécialistes pour faire découvrir au grand public les incroyables facultés, souvent méconnues, des animaux.

Les conférences

10h30 à 12h – ALICE AU PAYS DES MERVEILLES ANIMALES,

Extraits commentés du dessin animé de Walt Disney

Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie, spécialiste de la vie sociale chez les oiseaux, commentera des extraits d’Alice au pays des merveilles en nous expliquant que la nature est aussi excentrique que l’imagination des écrivains.

14h-15h15 – LE PROCES DES ANIMAUX, Lecture de textes suivie d’une conférence

Après la lecture d’extraits de son livre, Jean-Luc Porquet, journaliste et auteur de « Le grand procès des animaux » (éditions du Faubourg), commentera son ouvrage en nous expliquant le génie de certains animaux. Lecture des textes par Morgane et Pauline Lacaille, créatrices de La compagnie des faubourgs bleus.

15h15-16h15 – INFO-INTOX : MYTHO ANIMAUX

Rencontre avec Agatha Liévin-Bazin, autrice de plusieurs livres pour les adultes mais aussi pour les enfants comme Message reçu ! Quand les animaux communiquent (Milan), Que d’émotions ! (Milan) ou Mytho animaux : stop les intox (Saltimbanque).

16h45-18h15 – L’ANIMAL PARENT, Table ronde animée par Yolaine de La Bigne

Autour de Yolaine de Bigne et de son livre « L’animal parent », Dalila Bovet, éthologue et professeure à l’Université Paris-Nanterre, François Lasserre, entomologiste, Gérard Leboucher, éthologue spécialisé dans les oiseaux et Cécile Gilbert Kawano, équicoach, évoquent la parentalité des animaux et leurs manières de faire famille.

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

Contact : https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/activites-spectacles/conferences/journee-mondiale-des-intelligences-animales-2024

