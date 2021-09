Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Cycle de conférences par Yves Jézéquel “La Légende Arthurienne” Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec Cycle de conférences par Yves Jézéquel, au Club des Navigateurs, organisé par la Bibliothèque municipale sur le thème de “La Légende Arthurienne”

3 dates:

– Mercredi 6 Octobre 2021 à 14h “Les âges sombres”

– Mercredi 17 Novembre 2021 à 14h “Origines de la légende arthurienne”

