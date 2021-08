Cycle de conférences Musée Médard, 19 septembre 2021, Lunel.

Cycle de conférences

Musée Médard, le dimanche 19 septembre à 14:30

Florian Michel, de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, est vice-président du Cercle d’études Jacques et Raïssa Maritain, et membre de l’association des Amis de Jean Hugo. Élevé dans l’anticléricalisme, survivant de la Première Guerre mondiale, proche des “grandes amitiés” de Jean Cocteau et de Jacques Maritain, son parrain, Jean Hugo témoigne, par son existence autant que par son œuvre, des secousses spirituelles de sa génération. Il montre l’exemple, par son art et par son choix de vie, d’un artiste, qui se laisse guider par l’humilité, la foi, le sens de l’amitié et la fidélité à la grâce reçue.”

Public adulte, durée : 1h30, dans la limite des places disponibles

Conférence de Florian Michel, “Jean Hugo spirituel. Peintre et homme de lettres, Jean Hugo est un “converti” des Années folles”.

Musée Médard 71 place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel Hérault



2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00