Cycle de conférences Musée Médard, 19 septembre 2021, Lunel.

Cycle de conférences

Musée Médard, le dimanche 19 septembre à 16:30

Ancien élève de l’École nationale des Chartes et de l’Institut national du patrimoine, Olivier Muth est conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales. Il a publié plusieurs ouvrages sur la correspondance et l’œuvre de Louise de Vilmorin chez Gallimard, ainsi qu’une Correspondance croisée avec Jean Hugo chez Honoré Champion, prix Sévigné 2020. Il a assuré le commissariat de l’exposition Une vie à l’œuvre : Louise de Vilmorin à la maison de Chateaubriand (Hauts-de-Seine) en 2019. Son intervention s’intéressera d’abord au personnage de Louise de Vilmorin, dont la destinée romanesque a quelque peu éclipsé l’œuvre littéraire, alors qu’elle est imposante et variée. Elle a également été une grande épistolière et sa correspondance avec Jean Hugo permet de préciser la chronologie de leur relation, mais également de mener plusieurs réflexions sur le genre épistolaire et la manière dont, dans la lettre, on s’adresse à l’autre et dont on exprime ses sentiments, notamment amoureux. Elle témoigne surtout de la genèse d’une œuvre, en l’occurrence poétique, dans l’élaboration de laquelle Jean Hugo a eu une influence décisive.

Public adulte, durée : 1h30, dans la limite des places disponibles

Conférence d’Olivier Muth

Musée Médard 71 place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel Hérault



2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00