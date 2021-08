Lunel Musée Médard Hérault, Lunel Cycle de conférences Musée Médard Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Spécialiste en poétique contemporaine, écrivain-conférencière, auteure de plus d’une vingtaine d’ouvrages. Martine Biard présentera le contexte historique, culturel et biographique des co-auteurs de L’Alphabet des aveux, recueil poétique illustré.

Public adulte, durée : 1h30, dans la limite des places disponibles

Conférence de Martine Biard, “L’entre-deux poétique de Jean Hugo et Louise de Vilmorin” à partir de l’ouvrage L’Alphabet des aveux. Musée Médard 71 place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel Hérault

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

