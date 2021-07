Jouy-en-Josas Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas, Yvelines Cycle de conférences Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Cycle de conférences Musée de la Toile de Jouy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Jouy-en-Josas. Cycle de conférences

Musée de la Toile de Jouy, le samedi 18 septembre à 16:30

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, le musée de la toile de Jouy, vous propose d’assiter à un cycle de conférences : – David Chanteranne : « La légion d’honneur de Christophe-Philippe Oberkampf » – Serge Chassagne : « Les relations entre Christophe-Philippe Oberkampf et Napoléon » – Ludovic Grapeloup : « La commande du Mobilier Imperial » – Alexia Fontaine : « La production des toiles de Jouy sous l’Empire »

Gratuit sur inscription

Cycle de conférences au Musée de la toile de Jouy Musée de la Toile de Jouy Château de l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Toile de Jouy Adresse Château de l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas