CYCLE DE CONFÉRENCES – L'USAGE DES SCIENCES DANS LA PEINTURE POUR IDENTIFIER ET DECOUVRIR DES INFORMATIONS SUR LES OEUVRES Auch, 10 mai 2022, Auch.

2022-05-10 15:30:00 – 2022-05-10 17:00:00

Gers Auch EUR Première conférence sur la thématique de ce cycle : La science au service de la connaissance en art et archéologie, animée par Jérôme Ruiz, restaurateur diplômé de l’INP. Quelle est la frontière entre artiste et scientifique ?

Quelles avancées les découvertes scientifiques ont-elles pu apporter à notre connaissance de l’art et de l’archéologie ?

Comment les sciences ont influencé la création artistique ?

C’est à travers 19 conférences que les intervenants tenteront de répondre à ces questions … Première conférence sur la thématique de ce cycle : La science au service de la connaissance en art et archéologie, animée par Jérôme Ruiz, restaurateur diplômé de l’INP. Collection Tourisme Gers/Philippe Fuzeau – Musée des Amériques-Auch

