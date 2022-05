Cycle de conférences “Les Vendredis de l’Histoire” Charleville-Mézières, 17 juin 2022, Charleville-Mézières.

Cycle de conférences “Les Vendredis de l’Histoire” 10, rue de la Porte de Bourgogne Charleville-Mézières

2022-06-17 – 2022-06-17

10, rue de la Porte de Bourgogne Charleville-Mézières Ardennes

Charleville-Mézières

L’histoire de l’extraction de l’ardoise à Rimogne est ancienne, riche et s’étend officiellement de 1158 à 1971, soit un peu plus de huit siècles. L’établissement des abbayes cisterciennes de Signy, Foigny et Bonnefontaine en marque la naissance ; l’installation de riches entrepreneurs de Charleville et de l’Aisne en marque le renouveau et la venue des ingénieurs des mines de charbon en marque l’apogée. Si ces époques semblent bien délimitées, comment ont-elles été chacune porteuse de leur propre développement et de leur propre déclin ?

histoire.ardennes@gmail.com

10, rue de la Porte de Bourgogne Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-02-24 par