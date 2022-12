CYCLE DE CONFERENCES « LES TECHNIQUES ANTIQUES » Agde, 17 mars 2023, Agde Agde.

CYCLE DE CONFERENCES « LES TECHNIQUES ANTIQUES »

2023-03-17 – 2023-04-28

17/03 : « LE BRONZE »

> Par Marion Audoly, Conservatrice du Patrimoine et Directrice des musées et du patrimoine de la Ville d’Agde et Olivier Chambon, régisseur des oeuvres pour les expositions du Musée de l’Ephèbe.

A travers l’exemple de la statuaire en bronze du Musée de l’Ephèbe, qui compte dans ses collections trois statues en bronze de la période antique : l’Ephèbe, l’Eros et l’enfant royal, vous découvrirez toutes les étapes du travail de cet alliage : coulée, soudure mais aussi martelage, polissage…

31/03 : « LES AMPHORES »

> Par Fabrice Bigot, responsable d’opération archéologique

Les recherches menées ces dernières décennies ont permis de rassembler de nombreuses données sur la production et le commerce des amphores et, pour la Narbonnaise, sur le rôle prépondérant du Littoral, des ports maritimes et fluviaux dans la diffusion et la production de ces objets qui commercialisent le vin régional dans tout l’Empire Romain.

14/04 : « LA MOSAÏQUE »

> Par Marion Audoly, Conservatrice du Patrimoine et Directrice des Musées et du patrimoine de la Ville d’Agde.

Les techniques de réalisation d’une mosaïque sont très variées, ainsi qu’en attestent les observations des restaurateurs et archéologues ces dernières décennies.

L’embléma de mosaïque découvert en 2003, et aujourd’hui conservé au Musée de l’Ephèbe, permet de faire un lien avec les textes antiques pour l’étude de ces techniques.

28/04 : « L’ARCHITECTURE NAVALE »

>Par Marie-Pierre Jézégou, ingénieure d’études au Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines, (DRASSM), en charge de la valorisation des biens culturels maritimes du littoral du Languedoc-Roussillon

Dès l’aube de l’Humanité, l’homme s’est lancé à la conquête des mers.

Durant ces 50 dernières années, l’archéologie sous-marine a renvoyé aux oubliettes l’image d’Epinal du Romain terrien pour laisser la place à un homme tourné vers la mer, commerçant, marin ou charpentier de marine, souciaux de disposer de navires aux qualités nautiques irréprochables.

Cycle de conférences » Les techniques antiques » sur les thèmes du bronze, des amphores, de la mosaïque et de l'architecture navale.

