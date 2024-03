CYCLE DE CONFÉRENCES : « L’ART DU VERRE » Petit Château de Sceaux, 9 rue du Docteur Berger, 92330 Sceaux, jeudi 28 mars 2024.

CYCLE DE CONFÉRENCES : « L’ART DU VERRE » Verreries vénitiennes de la Renaissance : innovations, inspirations et diffusions par Aurélie GERBIER, conservatrice du Patrimoine (verres, céramiques et vitraux) au musée national de la Renaissance Jeudi 28 mars, 18h30 Petit Château de Sceaux, 9 rue du Docteur Berger, 92330 Tarif : 6 € – Tarif réduit : 4 € (paiement en CB)

Sur réservation : museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr

Les ateliers de verriers de Murano, île de la lagune vénitienne, multiplient les innovations techniques et formelles dans la seconde moitié du XVe siècle, établissant pour un siècle et demi la primauté de la production vénitienne. Le succès est tel que, grâce à la circulation des objets, des hommes et des techniques, de nombreux ateliers d’Europe s’attachent à imiter le modèle vénitien dès le début du siècle suivant. Productions vénitiennes ou à la façon de Venise, l’art du verre conquiert ainsi sa place au sein des arts décoratifs de la Renaissance.

Petit Château de Sceaux, 9 rue du Docteur Berger, 92330 Sceaux

verreries Renaissance

Gourde de pèlerin à décor géométrique, recettes vénitiennes de la Renaissance © RMN-Grand Palais (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / Mathieu Rabeau