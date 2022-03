Cycle de conférences “L’Apocalypse de saint Jean, une prophétie pour temps de crise” Pontorson, 7 avril 2022, Pontorson.

Cycle de conférences "L'Apocalypse de saint Jean, une prophétie pour temps de crise"

2022-04-07

Pontorson

La Fondation du Mont-Saint-Michel propose un cycle de trois conférences animées par le père Philippe Leonard.

Dans un article paru il y a quelques années dans le journal La Croix, on pouvait lire : “Pourquoi aujourd’hui se plonger (…) dans l’un des textes les plus compliqués de la Bible, ce cheminement ésotérique où foisonnent les nombres, les créatures fantastiques et les catastrophes ? Pourquoi se perdre dans cette forêt de signes où, de l’aveu même de St Jérôme, il y a autant de mystères que de mots ? Et si cependant ce texte nous parlait en ces temps de crise et nous invitait à l’espérance à condition bien sûr d’en décoder les images ?

Jeudi 3 mars : Une littérature religieuse enracinée : Apocalypse, apocalyptiques juive et Ancien Testament.

Pour comprendre le livre de l’Apocalypse, il est nécessaire de le situer dans son rapport à la littérature apocalyptique juive en particulier les chapitres 7 à 12 du livre de Daniel. Il y est d’ailleurs question de l’archange Michel.

Jeudi 7 avril : Apocalypse et liturgie : une clé de lecture.

Le rapport entre le livre de l’Apocalypse et la liturgie est étroit. Comprendre ce rapport c’est entrer dans l’intelligence de ce qui au premier abord parait obscur.

Jeudi 5 mai : L’Agneau, le dragon et les deux bêtes. Et St Michel dans tout cela ?

Pour mieux comprendre la portée du combat entre Michel et le Dragon, il convient de le situer dans cette fresque où il est question de l’Agneau, du dragon et des deux bêtes et d’en décoder le sens.

Participation libre.

+33 2 33 49 79 72 http://www.pelerin-montsaintmichel.org/

