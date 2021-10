Laval archives départementales mayenne Laval, Mayenne Cycle de conférences “La mémoire de la Shoah : histoire et usages” archives départementales mayenne Laval Catégories d’évènement: Laval

Dans le cadre de sa programmation “Destins brisés”, le Mémorial des Déportés de la Mayenne propose un cycle de conférences autour du thème “La mémoire de la Shoah : histoire et usages”, animé par Marie-Claude TOURTELIER, vice-présidente de l’association du Mémorial, enseignante agrégée d’histoire-géographie et membre de l’Académie du Maine. Mercredi 10 novembre : De l’indifférenciation à la centralité : les étapes historiques de la construction des mémoires de la Shoah. Mercredi 17 novembre : 2. Le procès Eichmann ou l’ère du témoin comme tournant dans l’histoire et la place de la mémoire de la Shoah. Mercredi 24 novembre : 3. La mémoire de la Shoah aujourd’hui : des usages à questionner et à redéfinir ?

6€ la conférence ou 15€ les trois

archives départementales mayenne 6 place des archives 53000 LAVAL

2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T16:30:00;2021-11-10T19:30:00 2021-11-10T21:30:00;2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:30:00;2021-11-17T19:30:00 2021-11-17T21:30:00;2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T16:30:00;2021-11-24T19:30:00 2021-11-24T21:30:00

