Cycle de conférences Histoire de l'argent à Paris : époque contemporaine Mairie du 11e arrondissement Paris

Paris Cycle de conférences Histoire de l’argent à Paris : époque contemporaine Mairie du 11e arrondissement Paris, 17 octobre 2023, Paris. Le mardi 21 novembre 2023

de 12h30 à 14h00

Le jeudi 16 novembre 2023

de 12h30 à 14h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles Saison 2 du cycle de conférences Histoire de l’argent à Paris proposé par le Comité d’histoire de la Ville de Paris à la mairie du 11e. Après

une première saison consacrée aux usages de l’argent par les Parisiens au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, qu’ils l’épargnent, l’empruntent ou le dépensent ; le Comité d’histoire de Paris invite des spécialistes d’histoire économique pour examiner une histoire de l’argent à l’époque contemporaine. Quel rôle joue la Banque de France ? Qui fabrique les billets ? Comment l’impôt est-il institué ? Mardi 17 octobre L’impôt en France depuis 1914. Frédéric

Tristram, maître de conférences HDR en histoire contemporaine, université Paris

1 Panthéon-Sorbonne. Jeudi 16 novembre Monnaie, Banque de France et société XIXe-XXIe siècles. Michel

Margairaz, professeur émérite d’histoire contemporaine, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mardi 21 novembre La fabrication des billets de banque en France : une

industrie parisienne ? Mathieu

Bidaux, docteur en histoire contemporaine, lauréat du Prix Babut 2022. Découvrez le programme complet des conférences du Comité d’histoire – octobre à décembre 2023

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 Paris

