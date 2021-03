Meudon Salle de conférences du Potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Université Rodin | Femmes, pouvoir et représentations : un trio de l’histoire de l’art » Salle de conférences du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Université Rodin | Femmes, pouvoir et représentations : un trio de l'histoire de l'art »

du jeudi 28 janvier au jeudi 27 mai

**Cycle de 8 conférences :** À l’heure où le mouvement #MeToo a déclenché à sa suite une libération de la parole féminine dans notre société, ce cycle propose d’appréhender de grandes figures de femmes qui ont fait l’Histoire, à travers l’empreinte qu’elles ont laissée dans les arts et la représentation que l’on a pu donner d’elles. _**Elizabeth Ire : l’art anglais et la peinture de portrait**_

**Jeudi 18 mars à 14h15 en visio** _**Madame Pompadour et Madame du Barry, favorites de Louis XV, et les Arts Décoratifs français au XVIIIème siècle**_

**Jeudi 25 mars à 14h15 en visio** _**Marie-Antoinette : son image dans les arts et son influence sur le goût français**_

[sous reserve] _**Catherine de Russie, grande collectionneuse, « despote éclairée »**_

[sous reserve] _**Joséphine et les soeurs de Napoléon : le style empire au féminin**_

[sous reserve] _**Les Années folles : une émancipation par les arts**_

[sous reserve]

gratuit sur inscription par mail (visio conférences)

Conférences animées par Géraldine Bretault, conférencière en histoire de l’art, diplômée de l’École du Louvre. Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine

