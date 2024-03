Cycle de conférences ENSAB 2023/2024 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, jeudi 4 avril 2024.

Cycle de conférences ENSAB 2023/2024 Gilles DELALEX – Architecte – Co-fondateur de MUOTO studio d’architecture Jeudi 4 avril, 18h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Entrée libre

Début : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T19:30:00+02:00

BIOGRAPHIE

Gilles Delalex est un architecte français. Il a un master européen en urbanisme et un doctorat en art de l’Université d’Art & Design d’Helsinki. Il a fondé le studio Muoto en 2003 à Paris avec son associé Yves Moreau. L’agence plaide pour une architecture minimum qui peut évoluer dans le temps. Sa réflexion porte principalement sur l’économie des matériaux, l’évolution des bâtiments, les potentiels de mutualisation et les qualités d’usage – l’écologie, autrement dit, dans son acception la plus large.

Le studio Muoto a été commissaire du pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise en 2023. Il a été lauréat en 2016 de l’Equerre d’argent pour son «urban condenser» construit sur le campus de Saclay, et de différents autres prix : Holcim, Baulwelt, Académie d’Architecture, AR public spaces…

Les activités de l’agence couvrent les champs de la maîtrise d’œuvre, de la recherche et de l’enseignement. Gilles Delalex a enseigné à l’Ecole des Ponts et Chaussées de 2004 à 2008 et à la Graduate School of Design de Harvard en 2023. Il est aujourd’hui professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris-Malaquais où il est responsable du département Théorie, Histoire, Projet, et co-directeur du laboratoire de recherche Liat. Ses recherches au sein du laboratoire se concentrent sur les thèmes des grandes infrastructures, de la science-fiction et du devenir de la modernité.

PRÉSENTATION

Certaines architectures rendent libres et d’autres pas. Certaines nous encouragent à les occuper, à les emplir ou à les escalader, et nous pensons que ce sont celles-ci précisément qui nous apportent le plus de liberté.

Cette liberté n’existe pourtant jamais sans contrainte. L’architecture représente cette contrainte, car elle est par nature fixe et pérenne. Mais lorsqu’elle est occupée elle s’inscrit dans cette dialectique particulière que se joue entre contrôle et liberté.

Mais où se trouve exactement la limite entre les deux ? Comment reconnaître les architectures qui rendent libres de celles qui nous contrôlent ? Une même architecture peut-elle être à la fois un dispositif de contrôle et un outil d’émancipation ?

Cette conférence est l’occasion de soulever ces questions et d’y apporter quelques réponses en parcourant une sélection de projets de l’agence Muoto, choisis spécifiquement pour leur engagement avec la notion d’occupation.

On y apprendra par exemple que l’idée d’occupation est très différente de celle d’appropriation. Ou encore que l’architecture nous façonne, mais que nous la façonnons aussi en retour lorsque nous l’occupons.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « communication@rennes.archi.fr »}]

ENSAB architecture

MUOTO studio d’architecture