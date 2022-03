Cycle de conférences en histoire et archéologie maritimes Fécamp, 24 mars 2022, Fécamp.

Cycle de conférences approfondies consacré à l’histoire et l’archéologie maritimes, par Eric Rieth, archéologue, spécialiste d’archéologie nautique médiévale et moderne et d’histoire de l’architecture navale, directeur de recherche émérite au CNRS et responsable des recherches en archéologie et ethnographie navales au Musée national de la Marine.

« Archéologie d’un caboteur du milieu du XVe siècle : l’épave de Beutin, Canche, Pas-de-Calais »

En 1989, des plongeurs découvrent à Beutin (à 5 km en amont du port d’Étaples-sur-mer), une épave, datée entre la fin du XVe et le milieu du XVIIe siècle. Cette dernière nous permet de connaitre l’histoire de la construction navale à la fin du Moyen-âge.

Le Jeudi 24 Mars à 18h

Durée 1h15

Entrée libre dans la limite des places disponibles

