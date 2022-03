Cycle de conférences “Des femmes dans la révolution française”. Conciergerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Venez écouter le récit de ces femmes battantes et combattantes de la Révolution française à la Conciergerie. Femmes combattantes “ce n’est point en femme que j’ai fait la guerre. Je l’ai faite en brave” par Maria Goupil-Travert En 1793, la Convention adopte un décret congédiant les femmes de l’armée. Malgré l’interdiction, elles sont plusieurs dizaines de combattantes à s’enrôler entre 1789 et 1815. Certaines, comme Thérèse Figueur ou Angélique Brulon, mènent de véritables carrières au sein des troupes républicaines et impériales. Pourquoi ces femmes se sont-elles engagées ? Quelles sont les spécificités de leur expérience féminine du monde militaire ? Quelle reconnaissance ont-elles obtenue pour leurs services ? Date : lundi 14 mars 2022, 18 h 30 Contre-révolutionnaires ? celles qui résistent aux changements, par Solenn Mabo L’image de « la fanatique contre-révolutionnaire » hante les hommes de la Révolution et les républicains du siècle suivant. Certains en font même un argument pour retarder l’accès des femmes au droit de cité. Qui se cache derrière cette image stéréotypée ? Elle ne s’arrête pas aux femmes nobles ; bien d’autres, paysannes ou modestes citadines, résistent à la Révolution.Moins visibles que les Vendéens ou les Chouans en armes, qui sont-elles, que veulent-elles et comment s’engagent-elles ? Date : lundi 21 mars 2022, 18 h 30 Et nous aussi, nous sommes citoyennes, par Dominique Godineau Dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, citoyen est un substantif masculin et la citoyenne n’existe pas. Pourtant, pendant la Révolution, des femmes dont l’Histoire n’a pas retenu le nom assurent haut et fort : « Et nous aussi, nous sommes citoyennes ». Elles agissent en ce sens, en participant aux événements et, parfois, en réclamant leurs droits. Mais comment être citoyenne sans posséder la citoyenneté ? Date : lundi 28 mars 2022, 18 h 30 Accès libre – sur réservation uniquement En partenariat avec les annales historiques de la Révolution française Conciergerie 2, boulevard du Palais Paris 75001 Contact : Conférence;Littérature

