CYCLE DE CONFERENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION L’ECOLE AU MOYEN AGE Tour Jean sans Peur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CYCLE DE CONFERENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION L’ECOLE AU MOYEN AGE Tour Jean sans Peur Paris, 25 octobre 2023, Paris. Du mercredi 25 octobre 2023 au mercredi 27 mars 2024 :

mercredi

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les conférences suivantes (donateurs de la tour Jean sans Peur : 6€ dès la 1ère conférence) Six conférences autour de l’éducation au Moyen Âge par des historiens médiévistes pour approfondir les thèmes présentés dans l’exposition L’école au Moyen Âge CYCLE DE CONFÉRENCES

Réservation indispensable par mail : contact@tourjeansanspeur.com ou par tél. : 0140262028 Tarifs : 8€ 1ère conférence / 6€ les conférences suivantes (donateurs de la tour Jean sans Peur : 6€ dès la 1ère conférence) Lieu : Tour Jean sans Peur 20 rue Etienne Marcel – 75002 Paris Sauf pour la conférence de M. Pastoureau (27 mars 2024 à 19h) : Mairie de Paris Centre 2, rue Eugène-Spuller – 75003 Paris Mercredi 25 octobre 2023 à 1 9h A l’école de la cour : l’éducation d’un jeune noble à la cour de Bourgogne sous Philippe le Bon (1419-1467) par Bertrand Schnerb, historien, auteur d’une future biographie sur Philippe le Bon (à paraître) Mercredi 29 novembre 2023 à 19h La Chaire et le rang : l’éducation dans les films sur le Moyen Âge par Yohann Chanoir, historien, chargé de conférences à Sciences Po, spécialiste de la représentation du Moyen Âge au cinéma Mercredi 24 janvier 2024 à 19h L’éducation musicale à la cour de Bourgogne par Bertrand Schnerb, historien, spécialiste de la Bourgogne ducale Mercredi 7 février 2024 à 19h L’éducation familiale et scolaire des garçons et des filles à la fin du Moyen Âge par Didier Lett, historien, auteur avec Danièle Alexandre-Bidon de l’ouvrage Les enfants au Moyen Âge Ve – XVe s (éd. Hachette) Mercredi 6 mars 2024 à 19h Alphabets éducatifs au Moyen Âge, une pédagogie entre l’image et l’objet par Danièle Alexandre-Bidon, historienne, commissaire de l’exposition, spécialiste de l’enfance au Moyen Âge (auteur avec Pierre Riché du catalogue L’enfance au Moyen Âge, ed. BnF) Mercredi 27 mars 2024 à 19h L’éducation courtoise à l’époque féodale (XIIe – XIIIe s.) par Michel Pastoureau, historien, auteur de l’ouvrage Dernière visite chez le Roi Arthur (ed. Seuil, 2023) >>> ATTENTION : cette conférence (sur réservation) se tiendra à la mairie de Paris Centre (2, rue Eugène-Spuller 75003 Paris / Métros Temple ou République) Remerciements à la mairie de Paris Centre (Pôle Citoyen) pour l’accueil de cette conférence. Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris Contact : https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ +33140262028 contact@tourjeansanspeur.com https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/

Détails

