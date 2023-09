Cycle de conférences autour de l’exposition « Chana Orloff. Sculpter l’époque » Bibliothèque André Malraux Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h30 à 20h00

Le jeudi 29 février 2024

de 18h30 à 20h00

Le jeudi 07 décembre 2023

de 18h30 à 20h00

Le jeudi 30 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Dans le cadre de son exposition « Chana Orloff. Sculpter l’époque » (15 novembre 2023 – 31 mars 2024), le Musée Zadkine s’invite à la bibliothèque André Malraux pour y donner une série de conférences.

Le musée Zadkine consacre cet automne une

exposition à l’artiste Chana Orloff (1888-1968), figure majeure de l’École de

Paris et portraitiste à succès dans les années 1920-1930. Grâce à ses

sculptures, Chana Orloff parvint à s’imposer dans le Paris cosmopolite du

premier XXe siècle et son succès auprès des « Montparnassiens » lui

ouvrit les portes d’une reconnaissance internationale, tant aux États-Unis

qu’en Israël qui fut, à partir de 1948, sa seconde patrie.

L’exposition

du musée Zadkine – la première organisée dans un musée à Paris depuis la mort

de l’artiste – retrace la vie et la carrière exceptionnelle de cette artiste

aujourd’hui méconnue. Elle s’articule autour des grands thèmes qui ponctuent l’œuvre

de Chana Orloff : l’art du portrait mais aussi la représentation du corps

féminin et de la maternité – thèmes classiques de la sculpture occidentale mais

dont Orloff propose une vision particulièrement sensible et actuelle.

L’exposition propose également un aperçu du bestiaire sculpté par Chana Orloff,

nourri par la symbolique et la culture juive. Elle se termine, dans l’atelier

du jardin, par une évocation de l’œuvre d’après-guerre, marquée par l’horreur

de la Seconde Guerre Mondiale et la réalisation de grandes commandes

monumentales pour l’État d’Israël après 1948.

À l’occasion de l’exposition

« Chana Orloff. Sculpter l’époque » et en partenariat avec la

bibliothèque André Malraux et les Ateliers-musée Chana Orloff, le musée Zadkine

invite le public à suivre un cycle de six conférences et de rencontres éclairantes

sur l’œuvre de la sculptrice et son époque.

Quatre d’entre elles se tiendront à la bibliothèque André Malraux :

Jeudi 30 novembre, 18h30 : présentation de l’exposition par Cécilie Champy-Vinas, directrice du musée Zadkine, commissaire de l’exposition et Pauline Créteur, chargée de recherches à la Bibliothèque nationale de France, co-commissaire

Jeudi 7 décembre, 18h30 : rencontre avec Rebecca Benhamou, autrice d’un récit biographique littéraire consacré à Chana Orloff, L’horizon a pour elle dénoué sa ceinture

Jeudi 29 février, 18h30 : conférence par l’historienne de l’art Anne Rivière sur le thème des femmes sculptrices

Jeudi 28 mars, 18h30 : conférence par l’historien de l’art Maxime Paz sur les années de formation de Chana Orloff

Les deux autres auront lieu aux Ateliers-musée Chana Orloff dans le 14e arrondissement (25 janvier) et à la Villa Vassilieff, association AWARE dans le 15e arrondissement (14 mars).

Jeudi 25 janvier, 18h30 : rencontre avec les petits-enfants de Chana Orloff, Eric Justman et Ariane Tamir

Jeudi 14 mars, 18h30 : conférence par l’historienne de l’art Paula Birnbaum, spécialiste de Chana Orloff

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme détaillé sur le site du musée Zadkine.

