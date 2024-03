Cycle de conférences: « Acteur/trice-s de l’éducation musicale dans des contextes socio-économiques défavorisés en Amérique latine et en Europe ». MEG Genève, mercredi 12 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T16:30:00+02:00 – 2024-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T16:30:00+02:00 – 2024-06-12T18:00:00+02:00

En s’appuyant sur ses recherches ethnographiques en Amérique latine (auprès de jeunes vivant dans la pauvreté urbaine) et en Europe (auprès de migrant-e-s et de réfugié-e-s mineur-e-s), Alix Didier Sarrouy se concentre sur l’importance du contexte culturel pour mieux comprendre comment les nombreux « acteur/trice-s de l’éducation musicale » peuvent entrer en « résonance ». Ces « acteur/trice-s » sont étudiant-e-s, professeur-e-s, assistant-e-s, directeur/trice-s, tuteur/trice-s, parents…ainsi que les objets !

Alix Didier Sarrouy – Sociologue et musicien. Docteur en sociologie de l’art et de la culture par l’Université Sorbonne Nouvelle et l’Université du Minho. Chercheur à l’Institut d’Ethnomusicologie – Musique & Danse (NOVA.FCSH, Portugal). En 2020, il a reçu une bourse individuelle FCT très compétitive pour un projet de recherche de 6 ans : « IncArt – Migrants et réfugiés en Europe : les arts comme outils d’inclusion socioculturelle ». Chercheur principal du projet « YouSound – L’éducation musicale comme outil inclusif pour les réfugiés mineurs en Europe » (www.yousound.eu). Alix Sarrouy enseigne à l’École d’Art et de Design, Institut Polytechnique de Leiria. En 2022, il publie deux livres : l’un en tant qu’auteur, intitulé « Acteurs de l’éducation musicale : ethnographie dans les programmes socioculturels El Sistema, Neojiba et Orquestra Geração » (Edições Húmus-CICS.NOVA) ; et un deuxième en tant que co-éditeur et co-auteur, intitulé « L’art de construire la citoyenneté : jeunesse, pratiques créatives et activisme » (Tinta da China). Lien vers Science Vitae.

Fonction/affiliation: Musicien et Chercheur à l’Institut d’Ethnomusicologie – Musique & Danse (NOVA.FCSH, Portugal)

