Cycle de conférences à Laon autour de l’exposition « Corps à corps » Laon, 4 mars 2023, Laon .

Cycle de conférences à Laon autour de l’exposition « Corps à corps »

1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne

2023-03-04 – 2023-03-04

Laon

Aisne

L’exposition « Corps à corps » est actuellement ouverte au CABA jusqu’à la mi-avril; elle se penche sur la relation tissée entre l’archéologue et le squelette exhumé qui contribue à redonner à la sépulture une image renvoyant plus au vivant qu’au cadavre.

A cette occasion, plusieurs conférences permettront un temps de rencontre et de réflexion avec des spécialistes reconnus.

Cet après-midi, Frédérique Blaizot (professeure d’archéologie romaine et des Gaules romaines ULille, HALMA – UMR 8164 / Univ. Lille, CNRS) évoquera « Le corps dans les pratiques funéraires à l’époque romaine », et ensuite Jean-Patrick Duchemin (docteur en archéologie – Chargé de recherche numismatique et archéologie) reviendra sur « Les gestes rituels redécouverts par l’archéologie funéraire : l’exemple de la monnaie dans les tombes »…

RV du lundi au vendredi aux Archives départementales de l’Aisne de 14h à 18h ! (accès libre sans réservation)

L’exposition « Corps à corps » est actuellement ouverte au CABA jusqu’à la mi-avril; elle se penche sur la relation tissée entre l’archéologue et le squelette exhumé qui contribue à redonner à la sépulture une image renvoyant plus au vivant qu’au cadavre.

A cette occasion, plusieurs conférences permettront un temps de rencontre et de réflexion avec des spécialistes reconnus.

Cet après-midi, Frédérique Blaizot (professeure d’archéologie romaine et des Gaules romaines ULille, HALMA – UMR 8164 / Univ. Lille, CNRS) évoquera « Le corps dans les pratiques funéraires à l’époque romaine », et ensuite Jean-Patrick Duchemin (docteur en archéologie – Chargé de recherche numismatique et archéologie) reviendra sur « Les gestes rituels redécouverts par l’archéologie funéraire : l’exemple de la monnaie dans les tombes »…

RV du lundi au vendredi aux Archives départementales de l’Aisne de 14h à 18h ! (accès libre sans réservation)

csimon@aisne.fr +33 3 23 24 87 61

Laon

dernière mise à jour : 2023-01-13 par