Cycle de conférences à Laon autour de l'exposition « Corps à corps »
28 janvier 2023

Cycle de conférences à Laon autour de l’exposition « Corps à corps »

1 Rue William Henry Waddington Laon Aisne

2023-01-28 – 2023-01-28

Laon

Aisne

L’exposition « Corps à corps » est actuellement ouverte au CABA jusqu’à la mi-avril; elle se penche sur la relation tissée entre l’archéologue et le squelette exhumé qui contribue à redonner à la sépulture une image renvoyant plus au vivant qu’au cadavre.

A cette occasion, plusieurs conférences permettront un temps de rencontre et de réflexion avec des spécialistes reconnus.

Une première aura lieu sous l’égide de Denis Defente (archéologue, responsable des recherches archéologiques sur l’abbaye Saint-Médard de Soissons), Nadège Robin (archéo-anthropologue au pôle archéo du département) et Benoît Bertrand (maître de Conférences en Anthropologie Médico-Légale) sur la thématique « Soissons (Aisne) – Ancienne abbaye Saint-Médard, Recherche archéologique sur la sépulture située sous la plate-tombe de l’abbé Aubry de Braine († 1206) », et sera suivie d’une autre conférence de Valérie Taillandier (enseignante chercheuse contractuelle en Protohistoire européenne, ULille) autour de « Le dernier costume : le corps vêtu, le corps orné dans les tombes de l’âge du Fer »…

RV aux Archives départementales de l’Aisne ! (accès libre sans réservation)

mediation.archeologie@aisne.fr +33 3 23 24 87 47 https://archeo.aisne.com/

Laon

