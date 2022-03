Cycle de conférences 2021/2022 – ENSAB Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 7 avril 2022, Rennes.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), le jeudi 7 avril à 18:00

### Biographie Maud Caubet s’est construite à travers de nombreuses expériences interculturelles. De l’épanouissement dans la diversité est née une soif d’apprendre de la culture des autres et un besoin inextinguible de créer le dialogue. Elle fonde son agence en 2006 après avoir collaboré avec Andrée Putman et Jean-Marie Massaud. Marquée par les valeurs nordiques de qualité, de respect de la nature et par le souci du développement social dans un environnement contraint, son approche consiste à marier minéralité et végétalité avec équilibre en veillant à apporter la lumière et l’espace indispensables à l’épanouissement des usagers. Lauréate de plusieurs concours en Europe, Maud Caubet s’est initialement penchée sur des sujets peu aimés de l’architecture : des bâtiments délaissés dans des quartiers en pleine mutation. A ses yeux, la relation entre ses projets et leur environnement est essentielle car elle est la notion sur laquelle l’architecte doit baser l’acte de construire. L’architecte et l’architecture ont cette responsabilité de prendre part au débat et de s’engager dans l’action via la recherche-innovation et la recherche appliquée avec le supplément d’âme de la poésie. ### Présentation Corrélant volonté d’esthétisme et poésie, Maud Caubet Architectes ramène la petite et la grande échelle au même niveau dans la conception de ses projets en veillant à tisser des liens entre architecture, design et paysage dans lequel ils s’implantent. Soucieuse de répondre à une grande diversité de problématiques, l’agence travaille tant sur des projets de construction que de rénovation et programmes proposant mixité d’usages, logements, bureaux, équipements publics, etc. L’agence contextualise, étudie l’existant et travaille un projet pour sa meilleure intégration géographique, urbanistique comme sociale et l’assurance d’une intemporalité toujours recherchée. L’agence mêle théorie et pratique dans chacune de ses démarches. En réflexion permanente, Maud Caubet propose des espaces chronotopiques permettant d’accueillir différents usages en fonction des temporalités. L’approche sociale et poétique prend alors autant d’importance que l’approche urbaine et environnementale grâce à des projets s’inscrivant dans une architecture durable. Un point d’honneur est apporté à l’utilisation du bon matériau au bon endroit. Cette conférence sera l’occasion de démontrer comment l’architecture doit faire acte de poésie(s) pour construire le monde de demain et accélérer les transitions. Tout comme les mots qui, associés un à un, composés, organisés, produisent des textes forts, puissants, heureux, ambitieux, inspirants, l’architecture compose avec la ressource, le vivant, les hommes et ses usages. Ce sont autant de combinaisons et de styles possibles. Si la poésie est un acte politique, l’architecture l’est tout autant. La fameuse page blanche auquel fait face l’architecte lorsque nous nous attelons à un nouveau sujet n’est qu’une illusion. De la même manière que les auteurs, les poètes ou les écrivains, ne partent jamais réellement du vide. D’abord il y a l’homme qui écrit, qui façonne une idée. Cet homme a sa propre histoire mais également des convictions, des valeurs, des idéaux, des rêves et toutes ses complexités qui le pousse à s’exprimer. Ensuite, il y a l’outil, la plume, l’encre, le logiciel, la machine à écrire ou l’imprimante 3D. En parallèle, il faut prendre en compte l’histoire, le contexte géopolitique, l’époque, etc. Enfin il y a la ressource, la matière, la langue. Tous ces paramètres sont à prendre en compte afin de matérialiser au mieux un langage qui saura parler aux éléments qui l’entourent. Ensemble, nous remettrons à plat la démarche de l’architecte, ses possibilités de pratiques en revenant sur celles des grands auteurs, qu’ils soient connus ou méconnus. Des pratiques que nous étudierons à travers les réalisations de l’agence en mettant l’architecture sous différents prismes : d’abord le prisme de la fameuse poésie, qui sera le point de départ d’une architecture au service de la matière puis des usages. ### Bibliographie Disponibles au centre de documentation de l’ENSAB **Livres** Dense + green cities : architecture as urban ecosystem / [Thomas Schröpfer ; Peter G. Rowe, foreword], Basel : Birkhäuser, 2020 **Revues** Activités, Amc, 2021 – 2022, décembre – janvier, no 301, p. 197-218 Maud Caubet Extension d’une maison Saint-Remy-Les-Chevreuse (78), Architecture Acier Construction, (2007, sept.)n°5, p. 28-31 La métropole du Grand Paris continue de s’inventer / Laurent Catala, Archistorm, 2018, mars-avril, no 89, p. 80-83 Origine, Nanterre, France, Maud Caubet Architectes, L’ARCA international, 2021, septembre-octobre, no 162, p. 32-33 **Lien Internet** [https://maudcaubet.com/fr/](https://maudcaubet.com/fr/) ### _Retrouvez toutes nos conférences sur [https://vimeo.com/ensab](https://vimeo.com/ensab)_

Entrée libre

Conférence de Maud CAUBET, Architecte (Paris)

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



