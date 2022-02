Cycle de conférence: L’oralité toraja en question (Indonésie) MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’oralité toraja en question (Indonésie) Dans les montagnes toraja de l’île de Sulawesi, en Indonésie, Lumbaa est l’un des derniers maîtres de la parole rituelle. Acculé à se convertir au pentecôtisme, il est obligé d’interrompre son activité oratoire et cérémonielle. Face à la disparition de «ceux qui savent», un jeune prêtre, nommé Yans Sulo, part à la recherche de l’oralité ancienne pour réinventer à sa manière une forme de rémanence. Les deux hommes se rencontrent. Mais il est trop tard. Par le récit de la vie et de la mort de Lumbaa, ce film conte l’histoire d’une société bouleversée par l’intrusion d’une religion à visée universaliste. **Intervenante**: Dana Rappoport, ethnomusicologue (directrice de recherche au CNRS).

L’oralité toraja en question (Indonésie) par Dana Rappoport, ethnomusicologue (directrice de recherche au CNRS). Auditorium. Le mercredi 2 mars de 17h30 à 20h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

