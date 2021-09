Cycle de conférence: L’ethnomusicologie au-delà de l’académie MEG, 27 octobre 2021, Genève.

Cycle de conférence: L’ethnomusicologie au-delà de l’académie

MEG, le mercredi 27 octobre à 16:00

Depuis que l’ethnomusicologie a évolué à partir de la musicologie comparative et a redéfini la portée, l’objectif et la méthode de la discipline, elle a été étroitement liée à des activités pratiques. Dans cette présentation, le Dr Lea Hagmann se concentre sur certains des projets ethnomusicologiques auxquels elle a participé au cours des trois dernières années. Ces projets vont bien au-delà des cours qu’elle donne à l’Université de Berne. Elle encourage fortement les étudiants à penser au-delà de l’université et à trouver des idées sur la manière dont l’ethnomusicologie peut aujourd’hui être intégrée avec succès dans la société au sens large, au-delà des frontières sociales et géographiques. **Intervenante :** Dr. Léa Hagmann, professeure d’Anthropologie culturelle de la musique et directrice des études en arts et musiques du monde, Université de Berne. La conférence se déroulera en anglais.

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



