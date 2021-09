Cycle de conférence: éco-musicologie MEG, 29 septembre 2021, Genève.

Cycle de conférence: éco-musicologie

MEG, le mercredi 29 septembre à 16:00

La définition de l’ethnomusicologie comme étant l’étude des gens qui font de la musique continuera à servir aux chercheurs et chercheuses qui se concentrent sur les humains qui font de la musique et sur la création musicale en tant que domaine culturel. Cependant, une approche écologique élargit le sujet à l’éco-ethnomusicologie ou à l’éco-musicologie, un domaine qui englobe non seulement les personnes qui font de la musique, mais aussi tous les êtres qui produisent des sons. La musique, en d’autres termes, n’est qu’un cas particulier de la catégorie plus large qu’est le son. Les éco-ethnomusicologues se demandent ce que tous les êtres vivants sur une planète, qui est elle-même vivante, peuvent partager des sons les uns avec les autres et ce que ces points communs signifient pour notre avenir collectif. Intervenant Dr. Jeff Titon, ethnomusicologue, professeur emerite de l’Université de Brown. La conférence, qui se déroulera en anglais, sera diffusée sur ZOOM. En cas d’intérêt, veuiller contacter: [[orane.dourde@hesge.ch](mailto:orane.dourde@hesge.ch)](mailto:orane.dourde@hesge.ch) La conférence sera diffusée en direct sur la page Facebook du Master en ethnomusicologie : [[https://www.facebook.com/Master-of-Arts-Ethnomusicologie-Neuch%C3%A2telGen%C3%A8ve-1723256957939898/](https://www.facebook.com/Master-of-Arts-Ethnomusicologie-Neuch%C3%A2telGen%C3%A8ve-1723256957939898/)](https://www.facebook.com/Master-of-Arts-Ethnomusicologie-Neuch%C3%A2telGen%C3%A8ve-1723256957939898/).

CHF 0.-

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



2021-09-29T16:00:00 2021-09-29T18:00:00