Julien Mallet est spécialiste de Madagascar et de la musique tsapiky de la région de Tuléar. Il a récemment élargi ses recherches à d’autres phénomènes musicaux malgaches et à leurs circulations à l’échelle nationale, régionale (Océan Indien) et internationale. Il s’agit, entre autres, d’analyser la façon dont les musiciens, au cœur de mobilités et circulations contemporaines, «composent» à la fois musicalement, culturellement et socialement en jouant sur des «concordances musicales». **Intervenante**: Julien Mallet, ethnomusicologue, chercheur à l’IRD (URMIS, Université de Paris).

Circulations, musiques et identités (re)composées à Madagascar par Julien Mallet, ethnomusicologue, chercheur à l’IRD (URMIS, Université de Paris). Salle Lobsiger. Mercredi 23 mars de 16h à 18h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

