Au Bénin, la pratique de la salsa, à la fois comme genre musical et danse sociale, est sous-tendue par des discours qui en revendiquent l’origine et l’histoire locales. La mobilisation de la mémoire de la traite esclavagiste par les salseros béninois s’accompagne de processus créatifs visant l’appropriation locale de la salsa – de la définition d’une «salsa béninoise» à la création d’un genre hybride appelé «salgota». Cette conférence propose d’explorer la mise en mémoire de la traite par la performance musicale et dansée et l’histoire stratifiée de la «béninisation» de la salsa qui se révèle tant sur les pistes de danse que dans les vidéos clips. Intervenante: Elina Djebbari, ethnomusicologue et anthropologue de la danse, Maîtresse de conférences à l’université Paris Nanterre.

Histoire stratifiée de la «béninisation» de la salsa par Elina Djebbari, ethnomusicologue et anthropologue de la danse. Mercredi 13 avril de 16h à 18h.

