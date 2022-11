CYCLE DE CONFÉRENCE ‘BICENTENAIRE AU MUDAAC’: JEAN-MOUGEOT MOUGEOT ET LES PIONNIERS DE L’ÉTUDE DE LA BIODIVERSITÉ EN LORRAINE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges Par Patrice Costa, vice-président de l’Institut Européen d’Écologie Ce médecin de Bruyères s’est intéressé très tôt à la biodiversité du massif en cultivant une profonde attirance pour la botanique et notamment les végétaux cryptogames (algues, lichens, bryophytes, etc.). À partir des années 1830, le docteur Mougeot a tenu annuellement un rapport très précis sur l’évolution des collections naturalistes présentées au public dans la galerie d’Histoire naturelle du Musée départemental des Vosges. Cette vingtaine de rapports constitue un incroyable concentré de données scientifiques dans les domaines de la géologie, de la paléontologie, de la minéralogie, de la botanique et de la zoologie. +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ © MUDAAC – Épinal, cliché Claude Philippot

