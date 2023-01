Cycle de conférence à « La Rencontre du Vivant ” par l’Association Aquitaine Biodynamie Lugon-et-l’Île-du-Carnay Lugon-et-l'Île-du-Carnay OT du Fronsadais Lugon-et-l'Île-du-Carnay Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Lugon-et-l’Île-du-Carnay EUR LES PROTEODIES : MELODIES du VIVANT OU COMMENT RENFORCER ET SOIGNER LES PLANTES AVEC LES PROTEODIES Présenté par VICTOR PREVOST, Ingénieur d’étude biologie et environnement chez GENODICS. Thèmes abordés :

Comprendre les protéodies

L’impact des protéodies sur le monde du vivant

Application dans la viticulture, l’arboriculture, le maraîchage, Programme de la journée :

16h – Accueil

16h30-18h30 – Conférence

18h30 – Solutions Génodics – Débat & échanges

19h30 – Pique nique « tiré du sac » (apporter son repas à partager)

