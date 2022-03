Cycle de cinéma francophone Réseau des Alliances Françaises d’Equateur, 3 mars 2022, Quito.

Films suisses: – **La Mif** (en français, sous-titres en espagnol) : projections à l’Alliance Française de Quito le 3 mars à 19h, et à l’Alliance Française de Loja le 24 mars à 19h. – **Azor** (en français, sous-titres en espagnol): projection à l’Alliance Française de Quito le 24 mars à 16h, puis à 19h. – **Tambour Battant** (en français, sous-titres en espagnol): projection à l’Alliance Française de Quito le 17 mars à 16h Films libanais: – **Listen** (en arabe, sous-titres en français): projection à l’Alliance Française de Quito le 10 mars à 16h – **Heritages** (en arabe, sous-titres en espagnol): projections à l’Alliance Française de Quito le 10 mars à 19h, dans l’auditorium du MAAC à Guayaquil le 15 mars à 18h, et à l’Alliance Française de Cuenca le 23 mars à 19h. Film canadien: – **Il pleuvait des oiseaux** (en français, sous-titres en espagnol): projections à l’Alliance Française de Loja le 11 mars à 18h, à l’Alliance Française de Cuenca le 15 mars à 19h, dans l’auditorium du MAAC Guayaquil le 16 mars à 18h, et à l’Alliance Française de Quito le 17 mars à 19h. Film belge: – **Tantas Almas/Valley of Souls** (en espagnol, sous-titres en français): projection à l’Alliance Française de Cuenca le 16 mars à 19h. Films égyptiens: – **The Blazing Sun** (en arabe, sous-titres en espagnol): projection à l’Alliance Française de Cuenca le 30 mars à 19h. – **The Land** (en arabe, sous-titres en espagnol): projection à l’Alliance Française de Quito le 23 mars à 19h. Films et courts métrages français: – **Vanille** (en français, sous-titres en espagnol) – cinéma pour enfants: projections à la Casa de la Cultura de Portoviejo le 10 mars à 15h30, à l’Alliance Française de Quito le 12 mars à 11h, à l’Alliance Française de Cuenca le 12 mars à 10h, dans l’auditorium du MAAC Guayaquil le 19 mars à 16h, et à l’Alliance Française de Loja le 30 mars à 16h. – **En sortant de l’école** (collection de 13 courts métrages pour enfants, en espagnol, sous-titres en français): projection à l’Alliance Française de Quito le 19 mars à 11h30 – **Playlist** (en français, sous-titres en espagnol): projections à la Casa de la Cultura de Portoviejo le 11 mars à 17h, à l’auditorium du MAAC Guayaquil le 17 mars à 18h, et au cinéma 8yMedio de Quito le 30 mars à 19h. – **A l’abordage** (en espagnol, sous-titres en français): projections à l’Alliance Française de Cuenca le 8 mars à 19h, dans l’auditorium du MAAC Guayaquil le 18 mars à 18h, à la Casa de la Cultura de Portoviejo le 18 mars à 17h, et au Cinema 8yMedio de Quito le 29 mars à 19h. – Petit Pays (en français, sous-titres en espagnol): projections dans l’auditorium du MAAC Guayaquil le 14 mars à 18h, à la Casa de la Cultura de Portovijo le 25 mars à 17h, et au Cinema 8yMedio de Quito le 19 mars à 19h. – **L’extraordinaire voyage de Marona** (cinéma pour enfants, en espagnol, sous-titres en français): projections dans l’auditorium du MAAC Guayaquil le 19 mars à 16h45, et à la Casa de la Cultura de Portoviejo le 24 mars à 15h30.

Gratuit sauf pour les projections prévues au cinéma 8yMedio (tarif $3)

Organisation d’un cycle de cinéma francophone avec la projection de films belges, canadiens, égyptiens, français, libanais, et suisses, à Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja et Portoviejo.

