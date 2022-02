Cycle de cinéma en ligne : José Sacristán, prix Goya d’Honneur Instituto Cervantes – VIMEO Ligné Catégories d’évènement: Charente

Ligné

Cycle de cinéma en ligne : José Sacristán, prix Goya d’Honneur Instituto Cervantes – VIMEO, 4 février 2022, Ligné. Cycle de cinéma en ligne : José Sacristán, prix Goya d’Honneur

du vendredi 4 février au samedi 26 février à Instituto Cervantes – VIMEO

Chaque week-end du mois de février, vous pourrez voir sur la chaîne VIMEO de l´instituto Cervantes, un film sélectionné par José Sacristán lui-même. José Sacristán, a récemment reçu le Prix Goya d’Honneur et propose aux spectateurs quatre films emblématiques dans lesquels il a joués, qui montrent ses différentes facettes d’acteur.

Accès libre

Cycle de cinéma en ligne consacré à l’acteur espagnol José Sacristán, prix Goya d’Honneur 2022 Instituto Cervantes – VIMEO En ligne Ligné Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T23:00:00;2022-02-05T01:00:00 2022-02-05T23:00:00;2022-02-06T01:00:00 2022-02-06T23:00:00;2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T23:00:00;2022-02-12T01:00:00 2022-02-12T23:00:00;2022-02-13T01:00:00 2022-02-13T23:00:00;2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00;2022-02-19T01:00:00 2022-02-19T23:00:00;2022-02-20T01:00:00 2022-02-20T23:00:00;2022-02-25T20:00:00 2022-02-25T23:00:00;2022-02-26T01:00:00 2022-02-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Ligné Autres Lieu Instituto Cervantes - VIMEO Adresse En ligne Ville Ligné lieuville Instituto Cervantes - VIMEO Ligné Departement Charente

Instituto Cervantes - VIMEO Ligné Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligne/

Cycle de cinéma en ligne : José Sacristán, prix Goya d’Honneur Instituto Cervantes – VIMEO 2022-02-04 was last modified: by Cycle de cinéma en ligne : José Sacristán, prix Goya d’Honneur Instituto Cervantes – VIMEO Instituto Cervantes - VIMEO 4 février 2022 Instituto Cervantes - VIMEO Ligné Ligné

Ligné Charente