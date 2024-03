Cycle de 6 séances de méditation de pleine conscience Sol en bio La Brède, mercredi 5 juin 2024.

Programme de méditation chez Sol en Bio à La Brède le mercredi.

6 séances de mars à juin 2024.

1h de pleine conscience, pour vous centrer sur vos sensations, sur votre ressenti et prendre pleinement contact avec votre corps.

Le 27 mars: Dénouer les tensions, tout commence par la respiration

Le 10 avril: Se reconnecter avec son corps, détendre le corps

Le 2 mai: Mieux gérer ses émotions et son stress, émotions douloureuses

Le 22 mai: Mieux dormir reconquérir ses nuits c’est possible sans médicament

Le 5 juin: Renforcer la confiance en soi et en les autres.

Le 19 juin: Intégrer la pleine conscience dans sa vie quotidienne La méditation marchée la communication consciente.

Détente de l’esprit, prise de recul par rapport au quotidien, gestion des émotions, développement de l’attention , découverte de la méditation marchée etc… des bienfaits validés par les neurosciences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 19:00:00

fin : 2024-06-05

Sol en bio 2 Avenue Charles de Gaulle

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@fabiennelecoutre.fr

