Avec Pierre Margot, acteur, auteur dramatique Comment écrire une histoire uniquement par le biais d’un dialogue entre des personnages ? Pierre Margot vous invite à construire un récit dramaturgique sans jamais avoir recours à la description ni à l’explication que permet le roman. Vous inventez une « bible » à chacun des personnages que vous créez, leur histoire, leurs relations, leurs intérêts, leurs désirs et pouvez alors les confronter dans des situations données par le seul truchement du dialogue. Une expérience surprenante qui en dit parfois plus long qu’il n’y paraît…

Tarifs : 3€ – 2€ (SQY) / 4€ – 3€ (hors SQY) – Sur réservation

Comment écrire une histoire uniquement par le biais d’un dialogue entre des personnages ? Cinq ateliers pour tenter l’expérience ! La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

