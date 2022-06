Cycle d’ateliers d’écriture exposition ‘Héroïnes romantiques ‘ Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

Cycle d’ateliers d’écriture exposition ‘Héroïnes romantiques ‘ Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 12 juillet 2022

de 17h30 à 19h00

Le mardi 05 juillet 2022

de 17h30 à 19h00

Le mardi 28 juin 2022

de 17h30 à 19h00

Le mardi 14 juin 2022

de 17h30 à 19h00

Le mardi 07 juin 2022

de 17h30 à 19h00

. payant 31€ (7€ pour le billet d’entrée dans l’exposition à la 1ère séance + 8€ pour la 1ère séance + 8€ pour la 2è séance + 8€ pour la 3ème séance).

Organisés en cycles de trois séances chacun, ces ateliers sont ouverts à toute personne qui aime écrire, qu’elle soit novice ou expérimentée dans l’écriture de textes. Les participant.es seront encadré.es par un intervenant du musée, qui les guidera et les aidera dans leur projet. En lien avec le thème de l’exposition « Héroïnes romantiques », le musée de la Vie romantique invite le public à participer à des ateliers d’écriture. L’atelier d’écriture se déroulant au musée, les moments de rédaction des textes personnels alterneront avec de moments de lecture, d’étude de peintures, de dessins et de sculptures présentés par l’exposition, afin de proposer différents angles d’approche. Les participant.es auront ainsi l’occasion d’écrire des textes dans un cadre privilégié et d’inscrire leurs projets dans ce lieu de création qu’est le musée de la Vie romantique. A la première séance, il faudra vous acquitter du droit d’entrée dans l’exposition.

Cycles de trois séances :

– les mardis 31 mai -7-14 juin

– les mardis 28 juin-5-12 juillet Durée de chaque séance : 1h30 Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris Contact : reservations.museevieromantique@paris.fr

