Chapelle-des-Bois Doubs

Objectif de l’activité : Par une pratique adaptée à chacun de méditation, marche en conscience et yoga du marcheur, il s’agit de prendre pleinement conscience de ses capacités physiques et énergétique, ressentir la simplicité du contact avec les éléments naturels pour sentir et observer, prendre le temps de voir la nature simplement, de s’en nourrir. Je vous propose un travail énergétique pour mettre son corps et son mental au maximum de son éveil pour bien poursuivre la journée.

18€ la séance de 2h30

