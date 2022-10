Cycle croyances et religions : Le bouddhisme Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 6 6 Le mahayana est plus métaphysique que le bouddhisme antérieur. Il s’est surtout développé dans le nord de l’Inde (d’où il a gagné le Tibet, la Chine et le Japon).

Il conçoit la sainteté non comme un idéal individuel de perfection (arhat), mais comme une carrière visant à entraîner les autres créatures vers le salut. L’ascète pur est remplacé par le bodhisattva. Qu’est que ce que le mahayana par rapport au bouddhisme ? Conférence animée par Olivier Bailble, Maître de conférences AMU marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/enseignements-a-aix-provence Facultés de Lettres 29 avenue Robert Shuman Aix-en-Provence

