En Corée occupée par les Japonais, un escroc opérant sous le nom du « comte Fujiwara » projette de séduire une héritière japonaise nommée Mademoiselle Hideko, puis de l’épouser et de l’enfermer dans un asile pour lui voler son héritage. Il engage une voleuse nommée Sook-hee afin qu’elle devienne la servante de Hideko et sa confidente, pour encourager cette dernière à épouser le « comte ». **_Interdit aux moins de 12 ans_** Drame/Romance de Park Chan-Wook avec Kim Min-Hee… Corée – 2016 – 2h31 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

