Centre d’art et de Culture, le vendredi 17 décembre à 20:30

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité… _**Interdit aux moins de 12 ans**_ Épouvante/thriller de Yeon Sang-ho avec Gong Yoo… 2016 – 1h58 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

