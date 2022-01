Cycle Coréen A GIRL AT MY DOOR Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture, le samedi 5 février à 20:30

Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d’office dans un village de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses habitudes, ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee, dont le comportement singulier et solitaire l’intrigue. Une nuit, celle-ci se réfugie chez elle… **Sélection Festival de Cannes 2014**.

>> BON PLAN : le film A girl at my door, sera proposé à 4 € (au lieu de 7 €), pour les participants du Cin’escale.

DRAME DE JULY JUNG AVEC DOONA BAE… COREE DU SUD – 2014 – 1H59 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:29:00

